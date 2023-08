Bella Hadid tras su lucha contra enfermedad de Lyme: “Regresaré cuando esté lista”

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La supermodelo Bella Hadid, ausente de varios de los grandes eventos del mundo de la moda este año, compartió en sus redes sociales detalles sobre su lucha de años contra la enfermedad de Lyme y descartó una inmediata vuelta a las pasarelas.

“Regresaré cuando esté lista”, escribió Hadid, de 26 años, en una extensa publicación este domingo en Instagram con fotos de su historia médica y en las que se le ve convaleciente.

“Vivir en este estado, empeorando con el tiempo y con el trabajo mientras intentaba enorgullecerme a mí misma, a mi familia y a las personas que me apoyan, me pasó factura de una forma que realmente no puedo explicar”, dijo la estadounidense a sus casi 60 millones de seguidores.