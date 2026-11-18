Resulta que una diseñadora de vestuario de "El diablo viste a la moda 2" reveló accidentalmente el sexo del bebé en una publicación de Instagram.

Nueva York, Estados Unidos.- Anne Hathaway quiso ser ella misma quien compartiera la noticia de su tercer embarazo , lo hizo en junio, a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, pero una imprudencia dio información que tanto ella como su esposo, Adam Shulman, habían mantenido en privado.

Molly Rogers, quien trabajó en la segunda entrega de la película protagonizada por Hathaway, publicó una historia en Instagram para felicitar a la actriz por la llegada de su nuevo integrante familiar y mencionó que se trataba de una niña.

La publicación incluyó una fotografía de un oso de peluche vestido con prendas de estilo elegante y un mensaje dirigido a la intérprete, en el que la felicitaba por la llegada de su hija.

Esto generó gran sorpresa, puesto que la actriz es mamá de dos niños: Jonathan y Jack, de 10 y 7 años, respectivamente.

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Hathaway había dicho anteriormente que revelar su tercer embarazo tuvo como objetivo que no fueran los paparazzi quienes lo hicieran, porque siempre los fotógrafos se adelantaban a este tipo de noticias, por lo que ella quiso hacerse cargo en esta ocasión.

Ahora fue la diseñadora quien le quitó a la actriz el derecho de decidir si quería compartir el sexo de su bebé.

Este embarazo no fue planificado por la actriz y su esposo, no obstante generó mucha ilusión en ellos, puesto que Hathaway había tenido problemas de fertilidad en el pasado.