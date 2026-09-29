Barbara Palvin da a luz a su primera hija con Dylan Sprouse

Los Ángeles, Estados Unidos.- La modelo húngara Barbara Palvin, de 32 años, y el actor estadounidense Dylan Sprouse, de 34, han tenido a su primera hija. La niña nació el 7 de septiembre, según comunicó la propia Palvin en Instagram. La publicación incluye una fotografía de la pareja con la recién nacida, los tres con camisetas de los Los Angeles Dodgers. "Nos tomamos el Día del Trabajo al pie de la letra este año", escribió la modelo, en alusión a que la fecha del parto coincidió con esa festividad en Estados Unidos.

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La pareja hizo público en mayo que esperaba un hijo. Palvin mostró su embarazo en la alfombra roja del Festival de Cannes, el día 14 de ese mes. Dos meses después, ambos revelaron el sexo del bebé en el primer episodio del pódcast Wildmen, que presenta Sprouse junto a su amigo Brendan Columbus. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Vamos a tener una niña, algo que me hace mucha ilusión", dijo el actor, y añadió que le entusiasma ser "padre de una niña" porque, según explicó, le gustan "sin ironía" las fiestas del té. Palvin señaló que dudaban entre varios nombres y que, mientras esperaban el nacimiento, se referían a la bebé como «principessa», princesa en italiano. La pareja mantiene una relación desde 2018, después de conocerse un año antes en una fiesta. Sprouse, conocido por la serie Zack y Cody, gemelos en acción, pidió matrimonio en septiembre de 2022 y ambos se casaron en julio de 2023 en Hungría, país natal de la modelo.