Barbara Palvin desfilará en la pasarela de Victoria’s Secret con una fractura en el pie

Barbara Palvin, una de las modelos más reconocidas del universo de Victoria’s Secret, desfilará este 15 de octubre en el esperado regreso del Fashion Show con el pie fracturado. Aquí los detalles que trascienden.
La húngara de 32 años confesó a Us Weekly que atraviesa días de tensión, aunque su entusiasmo se mantiene intacto: “Estoy muy nerviosa (...) caminaré con el pie roto”.
A pesar de la lesión, Palvin aseguró que no renunciará a los tacones ni al glamour característico de la firma.
“Es muy estresante, pero tengo mis alas, así que si pasa algo, simplemente volaré”, bromeó. La modelo añadió que intentará controlar su expresión para que el dolor no se note, aunque ironizó: “No sé si podré evitar que se me marque la vena de la frente”.
Este año, la firma le asignó alas de apenas un kilo, una carga mucho más liviana en comparación con las de 18 kilos que llevó en 2024. “Eso debería ayudar con el pie roto”, comentó entre risas.
Previo al desfile, Palvin compartió su rutina alimenticia antes de subir a la pasarela. “Hay que tener un poco de todo: proteínas, carbohidratos y algo de grasa. También tienen una barra de jugos, así que eso ayuda mucho”, explicó.
La modelo reveló además un ritual de belleza heredado de su bisabuela. “Siempre decía que había que beber leche. Lo hago, aunque soy intolerante a la lactosa, pero ella decía que me haría hermosa, y supongo que funciona”.
Fuera de los reflectores, su esposo, el actor Dylan Sprouse, suele sorprenderla durante el espectáculo. En 2024 llevó recortes de sus mascotas para animarla desde el público, y en 2018 apareció con una bolsa de hamburguesas para ella tras el desfile.
Este año, sin embargo, Palvin no sabe qué planea. “Siempre hace algo. El año pasado se la pasó riéndose dos días, y yo preguntaba qué pasaba. Esta vez, nada. No tengo idea”, contó divertida.
Palvin y Sprouse se casaron en 2023 y celebraron su segundo aniversario con una escapada al Parque Nacional Redwood. “Fue tan hermoso... fuimos a pescar mar adentro, fue una experiencia preciosa”, relató.