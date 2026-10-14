Kaley Cuoco anuncia que su "familia está completa"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Kaley Cuoco, de 40 años, ha dado a luz a su segunda hija junto al actor Tom Pelphrey, de 44. La niña, llamada Philomena Carmine Bobby, nació el lunes 12 de octubre, según anunció la intérprete este miércoles en Instagram con varias fotografías de la pareja y la recién nacida.
“No hay palabras para describir esta sensación una vez más”, escribió Cuoco en la publicación. La actriz añadió que están “muy agradecidos por el loco y salvaje viaje de altibajos” que los condujo hasta “nuestra pequeña Philo”. También anunció que la “familia está oficialmente completa” y bromeó con que es «hora de llevar a casa al bebé de Matilda.
Sobre su pareja, Cuoco señaló que su vida “explotó en el momento en que nos conocimos, y los regalos siguen llegando”. Cerró el mensaje con la frase “Te quiero para siempre, papá de niñas”.
La intérprete había comunicado el embarazo y el sexo del bebé en junio, también en Instagram. Entonces calificó el proceso como un “viaje algo más sinuoso en muchos sentidos” y anunció una “hermanita en camino” para Matilda, nacida en marzo de 2023.
Cuoco y Pelphrey, conocido por su papel en Ozark, mantienen una relación desde 2022, tras el divorcio de la actriz de su segundo marido, Karl Cook. Antes, entre 2013 y 2016, estuvo casada con el tenista Ryan Sweeting. Pelphrey le propuso matrimonio en agosto de 2024. En declaraciones a People, Cuoco dijo entonces que “tal vez otro hijo” llegaría “primero” y que iban a hacerlo todo “fuera de orden”.