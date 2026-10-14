Kaley Cuoco anuncia que su "familia está completa"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Kaley Cuoco, de 40 años, ha dado a luz a su segunda hija junto al actor Tom Pelphrey, de 44. La niña, llamada Philomena Carmine Bobby, nació el lunes 12 de octubre, según anunció la intérprete este miércoles en Instagram con varias fotografías de la pareja y la recién nacida.

“No hay palabras para describir esta sensación una vez más”, escribió Cuoco en la publicación. La actriz añadió que están “muy agradecidos por el loco y salvaje viaje de altibajos” que los condujo hasta “nuestra pequeña Philo”. También anunció que la “familia está oficialmente completa” y bromeó con que es «hora de llevar a casa al bebé de Matilda.