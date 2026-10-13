Bancada de Libre no solicitó al Congreso L500,000 mensuales por la salud del expresidente Manuel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) solicitó al Congreso Nacional una asignación mensual de 500,000 lempiras para cubrir los gastos médicos del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Sin embargo, es falso que la bancada haya solicitado ese dinero. Ronald Panchamé, jefe de la bancada de Libre, desmintió la versión en su cuenta de Facebook y confirmó a EH Verifica que no se ha hecho tal petición.

Además, la fotografía que acompaña la entrada viral corresponde a un proceso médico que vivió Zelaya en 2015.

“Bancada de Libre pide al Congreso medio millón de Lempiras ( L500,000.00) Mensuales para cubrir Gastos médicos del expresidente Manuel Zelaya Rosales”, se lee literalmente en un arte que ha sido compartido desde el 9 de octubre en TikTok.