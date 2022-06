‘Todavía lo amo’: Amber Heard confiesa que sigue enamorada de Johnny Depp

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz Amber Heard habló por primera vez en vivo tras el juicio por difamación que enfrentó contra su exesposo Johnny Depp, quien recibirá de su parte un poco más de 10 millones de dólares.

Fue durante una entrevista concedida a NBC News que la famosa sorprendió con una repentina declaración sobre el protagonista de Piratas del Caribe, a quien supuestamente acusó de abuso sexual y violencia doméstica.

“Lo amo. Lo amé con todo mi corazón”, confesó. “Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”, agregó.

“Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimiento hacia él”, continuó.

Por otro lado, la actriz de ‘Aquaman’ se refirió al juicio, en el cual considera que no se mostró “agradable” en el estrado ni a los ojos del público, lo que habría repercutido con el veredicto final. “No soy una buena víctima, lo entiendo, no soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta”, dijo. “Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera como un ser humano”, añadió.

También adelantó que planea apelar la decisión del jurado, pues insistió en la veracidad de su testimonio. Sin embargo, su abogada Elaine Bredehoft declaró hace unos días que su clienta no cuenta con el dinero para pagar la indeminización del actor.

“No me importa lo que piensen de mí ni los juicios que se quieran hacer sobre lo que ocurrió en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio a puertas cerradas. No pienso que la persona promedio deba saber esas cosas, así que no lo tomo como algo personal”, dijo la famosa.

