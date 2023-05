“A veces no quiero ni estar”: Alejandro Sanz preocupa a sus fans con doloroso mensaje

Alejandro dijo que decidió exponer lo que siente con la intención de que otros se identifiquen con su situación y puedan ver que no están solos al enfrentar esa lucha cotidiana por sentirse plenos.

“Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, enfatizó.