Eugenio Derbez confesó que no quería ser padre de Aislinn Derbez

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Eugenio Derbez se ha convertido en uno de los actores mexicanos más queridos y admirados a nivel mundial, no solo por su simpatía sino por su ejemplo de buena relación familiar. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió a sus fanáticos con la fuerte revelación de que hace unos años no quería ser padre de Aislinn Derbez, su hija de 35 años.



Durante una entrevista con el conductor Yordi Rosado, el actor destapó su corazón y confesó sobre diversas etapas de su vida como cuando se enteró de que se convertiría en padre por primera vez cuando tenía una relación con Gabriel Michelle, madre de Aislinn. “Yo tenía 23 años, y la verdad es que ella -Gabriel- y yo nos llevábamos muy mal. Y cuando me dice ‘estoy embarazada’, yo sentí que se acabó el mundo. Dije: ‘Mi carrera, mis sueños, todo, hasta aquí llegaron. Se acabaron’. Y me apaniqué (asusté) y le dije ‘no quiero ser papá'".



De modo que Gabriel le dijo que se fuera, que no quería volver a verlo y que tendría a su hija sin su apoyo. Según confesó el comediante, aunque no quería ser padre, tampoco quería romper lazos con su pequeña bebé. "Yo no quería ser papá, no quería que hubiero un hijo mío andando por ahí, yo estaba aterrorizado. Yo no quería ser papá, ella sí. Terminamos peleándonos. Luego medio regresé cuando la niña nació, medio lo intentamos, porque yo tenía muy claro que no quería dejar una hija por ahí regada, yo quería hacerme responsable", aclaró.

En aquel entonces, Derbez estudiaba, vivía con sus padres y su situación económica era "muy mal", por lo que decidió trabajar de mesero y limpiaparabrisas para tener ingresos, mientras conseguía una oportunidad como actor. "No tenía en qué caerme muerto, estudiaba cine, vivía con mis papás. No tenía idea de lo que era trabajar", confesó.



Aunque pasó por momentos muy difíciles, Eugenio Derbez reveló que no se arrepiente de nada, pues Aislinn ha sido su mejor maestra en todos estos años. "Aislinn es la cosa más maravillosa que me ha pasado", aseveró.

Por otro lado, el protagonista de 'La Familia P. Luche' explicó que la película 'No se aceptan devoluciones' fue una especie de homenaje a su hija, pues cuenta la historia de un padre soltero que debe hacerse cargo de una niña. "Siempre me sentí culpable. Nunca le he ocultado esta historia, me agarró muy chavito, yo no entendía qué era la paternidad y me espanté. No quería ser papá, pero Aislinn se convirtió en lo mejor que no quería que pasara", agregó.



Actualmente, Eugenio Derbez y su hija Aislinn mantienen una relación muy buena y suelen compartir mucho tiempo juntos al lado de Kailani Ochmann, la pequeña fruto de la relación de la también actriz con Mauricio Ochmann, con quien se divorció en 2019.

