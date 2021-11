Galilea Montijo estalla en llanto al pedir que dejen de vincularla con Inés Gómez Mont

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La conductora de televisión Galilea Montijo estalló en llanto este lunes al pedir a los medios de comunicación y a las personas en las redes sociales que dejen de vincularla con el narcotráfico y con Inés Gómez Mont.



“Siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, tengo una familia que cuidar y proteger y un lugar en este medio. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirá doliendo. Me duele que esto afecte a mi esposo”, inició un video publicado en su Instagram.

“No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Pido y de verdad les suplico: ya párenle a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Ya no entraré en nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo, espero lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten”, expresó.



Agregó que “siempre me he callado y he aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas, soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada y muy dolida, una mujer que he sido muy trabajadora desde los 14 años, estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas y de ningún otro escándalo”.

Montijo suplicó a todas las personas que la siguen vinculando con Inés Gómez Mont, quien tiene una orden de captura en su contra por varios delitos, que dejen ese tema por la paz, así como todo lo relacionado con su amistad.

