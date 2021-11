Lyn May sobre Octavio Ocaña: "Era un muchacho tan sano"

Lyn May habló sobre la muerte del joven actor de 22 años de edad.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Lyn May habló por primera vez sobre la muerte del joven actor mexicano Octavio Ocaña y aseguró que todo lo que hablan de él es mentira.



"Era un muchacho que no fumaba, no tomaba, siempre estaba con su mamá y su papá ahí en el set y con su novia abrazadito. Era un muchacho tan sano... Yo fui la última artista que trabajó con él", dijo en una entrevista con el programa Sale el Sol.

La vedette no brindó detalles del supuesto proyecto en el que trabajaron juntos, pero lamentó que las autoridades no lograran esclarecer la muerte de "Benito".



De igual manera, hizo un llamado a las autoridades para que finalmente puedan esclarecer qué fue lo que pasó con el actor.

Padre de Octavio Ocaña habló con los testigos de su muerte

El padre del actor Octavio Ocaña continúa realizando acciones para demostrar su versión de que los policías asesinaron a su hijo.

Octavio Pérez, ha declarado insistentemente frente a los medios de comunicación que no descansará hasta obtener justicia y ha vuelto a reconstruir muchas veces todos los detalles de ese fatídico 29 de octubre, cuando la vida de su hijo, que era su orgullo, se apagó.

"Suegro venga", le habría dicho Nerea Godínez a través de una llamada telefónica, pero sin ser capaz de darle la noticia de la muerte de Octavio, por lo que él asegura que le preguntó de forma directa: "¿Está muerto?", ante lo que ella respondió: "Está muerto" y en ese momento él tomó la decisión de viajar de inmediato desde Campeche hasta Mérida y comprar un boleto rumbo a la ciudad de México, al municipio de Cuautitlán Izcalli, donde ocurrió el hecho.

El progenitor del intérprete de "Benito Rivers" en la comedia "Vecinos" asegura que no pudo hablar con los dos hombres que acompañaban a su hijo, pues estos fueron detenidos para la supuesta invetigación, por lo que su única información era su nuera, las imágenes que circularon en las redes sociales y lo que pudo apreciar en la escena del crimen y el cuerpo del actor.