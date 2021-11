"Los torturaron hasta que se cansaron": Padre de Octavio Ocaña habló con los testigos de su muerte

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El padre del actor Octavio Ocaña continúa realizando acciones para demostrar su versión de que los policías asesinaron a su hijo.



Octavio Pérez, ha declarado insistentemente frente a los medios de comunicación que no descansará hasta obtener justicia y ha vuelto a reconstruir muchas veces todos los detalles de ese fatídico 29 de octubre, cuando la vida de su hijo, que era su orgullo, se apagó.



"Suegro venga", le habría dicho Nerea Godínez a través de una llamada telefónica, pero sin ser capaz de darle la noticia de la muerte de Octavio, por lo que él asegura que le preguntó de forma directa: "¿Está muerto?", ante lo que ella respondió: "Está muerto" y en ese momento él tomó la decisión de viajar de inmediato desde Campeche hasta Mérida y comprar un boleto rumbo a la ciudad de México, al municipio de Cuautitlán Izcalli, donde ocurrió el hecho.



El progenitor del intérprete de "Benito Rivers" en la comedia "Vecinos" asegura que no pudo hablar con los dos hombres que acompañaban a su hijo, pues estos fueron detenidos para la supuesta invetigación, por lo que su única información era su nuera, las imágenes que circularon en las redes sociales y lo que pudo apreciar en la escena del crimen y el cuerpo del actor.

Sin embargo, mientras permanecían recluidos, Octavio Pérez declaró ante los medios de comunicación que eran personas de confianza, que lejos de representar un peligro, cuidan de "Benito".



Recientemente, el acongojado hombre declaró para un medio local que los hombres fueron liberados tres días después del hecho y uno de ellos lo llamó para contarle la verdad.



"Los torturaron hasta que se cansaron, salieron ayer (2 de noviembre) y uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo: 'perdóname, amigo, nos hicieron firmar esto y esto... Me madrearon tres, cuatro días y me hicieron firmar esto, que se disparó'. Pero según el hombre, él no se disparó, porque el calibre de la bala que recibió no corresponde al arma que él portaba. "Obviamente no se disparó, la bala fue una 9 milímetros, no se hagan pende***, fue una 380 (pistola) ¿y por qué va a ser 380?, porque es reglamentaria", recalcó.



El padre de Octavio Ocaña solicitó una vez más que se abra la carpeta de investigación y que el caso se desarrolle de manera limpia, para que él y la gente que pide justicia por "Benito" puedan quedar tranquilos.

