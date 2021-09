Karol G llora de emoción tras agotarse entradas para sus conciertos en Colombia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin maquillaje y con lágrimas en los ojos, la cantante Karol G agradeció a sus múltiples fanáticos por el apoyo incondicional previo al cierre de su gira con dos conciertos que realizará en diciembre de este año en Colombia, pues según contó la exnovia de Anuel AA, las entradas de agotaron tan solo cuatro días después de ser puestas a la venta.

"Solo quería grabar este video para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí. Mi carrera no sería lo que es hoy si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo, antes de que buscara oportunidades en otras partes del mundo", dijo la estrella del reguetón entre sollozos.

Las palabras de la intérprete de '200 copas' también conmovieron a sus seguidores, quienes a través de comentarios en sus fotografías demuestran su apoyo constante a la famosa, quien tiene un recorrido de 14 años en la música.

Cabe mencionar que la gira 'Bichota Tour' cerrará el próximo 4 de diciembre en el Atanasio Girardot, Medellín.

Cabe mencionar que el anuncio de la gira de la colombiana se volvió tendencia en Twitter, donde miles de usuarios estallaron de emoción, unos afirmaron su presencia en el evento, otros hicieron mofa argumentando que comenzarán a ahorrar para asistir mientras que personas radicadas en otros países pidieron ser abarcados entre los conciertos futuros de la 'Bichota'.

Karol G culminó su video motivando a la juventud a esforzarse por lograr sus sueños. "Ojalá que todos los que estén viendo este video se motiven un montón. Les juro por Dios, no piensen: 'Ah, disfruta de los 20'. No, trabajen duro a los 20 para disfrutar después de los 30. Trabaja muy duro, que hay muchas oportunidades y todo el mundo puede brillar. Cumplir sueños es una cosa muy linda"

La música de Karol G ha conquistado en los últimos unos años gracias a su temática que hace que muchos se identifiquen con ella así como su estilo y tono de voz que plasman su propio sello en cada interpretación.

