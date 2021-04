¿Por qué Karol G y Shakira aún no cantan juntas?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La colombiana Karol G sigue marcando tendencia con sus increíbles y pegajozos temas, sin embargo, una colaboración con Shakira aún es inalcanzable para ella.

Pese a que Karol G se encuentra en los primeros lugares de las diversas plataformas mundiales, la artista considera que todavía no está al nivel de Shakira.

“¡No, todavía es Shakira y J. Lo! Yo creo que para hablar de estar en un nivel como ellas me falta un montón de cosas por hacer, pero un montón, o sea estamos hablando de artistas que marcaron generaciones, que hicieron cosas en el mundo entero, cosas mundiales, canciones oficiales de películas, muchas cosas, digamos que voy por ahí en el camino, pero lo que sé es que para semejantes leyendas me falta un montón de cosas por hacer”, expresó la pareja de Anuel AA, según el portal Primera Hora.

Asimismo, Karol G contó su intento fallido por cantar junto a Shakira y aunque no se dio, la intérprete de "Bichota" dijo que no todas las colaboraciones tienen que darse y que es mejor disfrutar "desde otra perspectiva".

“Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro; si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos", agregó.

Nuevo proyecto

Actualmente, Karol G se encuentra iniciando un proyecto con Apple Music llamado “Bichota Radio”, donde realizará entrevistas a las nuevas exponentes del género urbano como Kali Uchis, Nathy Peluso, Bad Gyal y Nicki Nicole, quienes están refrescando el sonido de la música latina.

