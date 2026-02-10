Britney Spears vende su catálogo musical por cientos de millones de dólares

Ni la firma ni la cantante han hecho alguna declaración al respecto, se desconoce cuál ha sido el monto exacto de la transacción, aunque se habla de cientos de millones de dólares.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Britney Spears vendió su catálogo musical a Primary Wave, incluyendo todos los megaéxitos que la consolidaron como la "princesa del pop".

La cantante tiene diez años de no lanzar nuevo material, desde Glory (2016). Spears inició su trayectoria en 1999, siendo un éxito de ventas con el disco Baby One More Time, que luego le dio paso a otras producciones: Oops!... I Did It Again (2000), Britney (2001), In the Zone (2003), Blackout (2007), Circus (2008), Femme Fatale (2011), Britney Jean (2013) y el mencionado Glory (2016).

Según informaron medios estadounidenses, el acuerdo entre la artista y Primary Wabe comprende la propiedad de sus canciones, incluyendo sus grabaciones y probables regalías futuras, lo que significa que la compañía ahora controlará los ingresos derivados de la música que Spears ha lanzado a lo largo de su carrera.

Aunque no se han detallado todos los derechos exactos cedidos, se entiende que su participación en los derechos de autor y regalías de sus canciones forman parte del paquete.

La venta supone una de las decisiones financieras más importantes que ha tomado la actriz en los últimos años, e implica renunciar a los ingresos por regalías y derechos de autor de su música el resto de su vida.

Con esto la cantante se suma a la tendencia que se ha impuesto en la industria musical, y que han abrazado otros artistas como Bruce Springsteen, que vendió su catálogo por 500 millones de dólares, Pink Floyd ($400 millones), Bob Dylan ($400 millones), Sting ($300 millones), Katy Perry (225 millones) y Justin Bieber (200 millones) entre muchos otros.