Shakira llega a los 49 años consolidada como ícono musical global

Shakira Isabel Mebarak Ripoll cumple hoy 49 años. La barranquillera, nacida el 2 de febrero de 1977, celebra su aniversario en una etapa que conjuga madurez artística, éxito profesional y reinvención personal.
El calendario indica que la cantante colombiana está a solo un año de alcanzar los 50, aunque su energía y vigencia en la escena musical desafían cualquier intento de encasillarla por edad.
Su figura ha evolucionado con los años, transformando cada experiencia en impulso para seguir conquistando objetivos que parecían inalcanzables.
Este aniversario llega con un sabor especial, pues la intérprete atraviesa uno de los momentos más exitosos de su trayectoria, evidenciado apenas días atrás cuando rompió el récord mundial Guinness de la gira de música latina más taquillera de la historia.
Su "Las mujeres ya no lloran World Tour" recaudó 421.6 millones de dólares y vendió 3.3 millones de boletos en 86 espectáculos, superando al mexicano Luis Miguel, según reveló Billboard.
Pero más allá de las cifras millonarias, estos 49 años encuentran a la artista en un proceso de transformación personal profundo.
Después de atravesar su polémica separación de Gérard Piqué, la intérprete canalizó esas experiencias en creatividad. Por ejemplo, canciones como la viral Bzrp Music Sessions #53 se convirtieron en un himno de empoderamiento femenino para millones de seguidoras.
La última década ha sido testigo de una Shakira capaz de reinventarse sin perder identidad. Su incursión en el género urbano con colaboraciones junto a Karol G en "TQG" y con Rauw Alejandro en "Te felicito" deja al descubierto una versatilidad artística que pocas estrellas de su generación han logrado mantener.
Las plataformas digitales han sido testigos de cómo nuevas audiencias descubren su música mientras las generaciones que crecieron con ella permanecen fieles.
Fuera de los escenarios, Shakira ha mantenido su compromiso con causas sociales que la apasionan desde antes de alcanzar la fama global.
A través de su Fundación Pies Descalzos ha impulsado proyectos educativos en Colombia, construyendo escuelas y programas de atención integral para niños en situación de vulnerabilidad. Como embajadora de UNICEF promueve activamente los derechos de la infancia a nivel internacional.
Su faceta como compositora y productora le ha permitido mantener control creativo sobre su carrera, una autonomía percibida en cada álbum y que ha sido clave para navegar las transformaciones de la industria musical.
A un año de cumplir medio siglo, Shakira celebra desde un lugar que construyó con talento, perseverancia y autenticidad. Las caderas que la hicieron famosa siguen moviéndose al ritmo de una mujer que ha convertido cada obstáculo en escalón.
El cumpleaños número 49 la encuentra fuerte, vigente y con el mundo rendido a sus pies.