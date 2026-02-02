Plumas, transparencias y brillos: los protagonistas de la alfombra roja de los Grammys 2026

Las plumas fueron uno de los grandes protagonistas de la noche. Lady Gaga hizo una imponente aparición con un diseño negro del dúo canadiense Matières Fécales; Kesha lo hizo con un vestido blanco de plumas de Atelier Biser, de marcados volúmenes; y la coreana Rei Ami llevó un llamativo vestido de plumas con un tocado a juego.