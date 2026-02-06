Fortuna de Bad Bunny: ¿cuánto gana en la industria de la música?

San Juan, Puerto Rico.- El ' Conejo Malo ', cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, en los últimos años ha incrementado de forma acelerada su patrimonio gracias a diferentes proyectos exitosos en el mundo del entretenimiento.

Las giras son la principal fuente de ingresos del cantante. Se estima que en World's Hottest Tour en 2022, el artista generó aproximadamente 314 millones de dólares, en la gira de 2024 fueron cerca de 200 millones de dólares.

Bad Bunny consolidó su dominio en 2025 con ingresos masivos por conciertos, destacando una recaudación de más de 99.1 millones de dólares en diciembre. Su gira generó un impacto económico de más de 379 millones de dólares en Puerto Rico con 30 conciertos.