Fortuna de Bad Bunny: ¿cuánto gana en la industria de la música?

San Juan, Puerto Rico.- El 'Conejo Malo', cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, en los últimos años ha incrementado de forma acelerada su patrimonio gracias a diferentes proyectos exitosos en el mundo del entretenimiento.
Las giras son la principal fuente de ingresos del cantante. Se estima que en World's Hottest Tour en 2022, el artista generó aproximadamente 314 millones de dólares, en la gira de 2024 fueron cerca de 200 millones de dólares.
Bad Bunny consolidó su dominio en 2025 con ingresos masivos por conciertos, destacando una recaudación de más de 99.1 millones de dólares en diciembre. Su gira generó un impacto económico de más de 379 millones de dólares en Puerto Rico con 30 conciertos.
Bad Bunny fue nuevamente el artista más sonado las plataformas digitales durante el año 2025, con un total de 19.8 millones de reproducciones, convertidas en ingresos, equivaldrían aproximadamente a 30 millones de dólares.
De igual manera, el artista también obtiene ingresos importantes por acuerdos con marcas globales, además ha incursionado en el cine con producciones de Hollywood y mantiene inversiones en bienes raíces en Estados Unidos.
Entonces, ¿de cuánto es la fortuna de Bad Bunny?
Se estima que los ingresos anuales de Bad Bunny rondan los 66 millones de dólares, lo que ha impulsado el crecimiento de su fortuna y ha permitido que su patrimonio supere los 100 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, portal especializado en estimar la fortuna de las celebridades.