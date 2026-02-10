Bad Bunny en la mira de congresistas: piden multas por su show en el Super Bowl

Los Ángeles, Estados Unidos.- Congresistas republicanos pidieron este martes a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos "multar" y "encerrar" a Bad Bunny y ejecutivos de la NFL y NBC al argumentar que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl incluyó groserías e "innombrables depravaciones". El congresista Randy Fine demandó sanciones al considerar "ilegal" el espectáculo porque, según él, incluyó palabras que traducidas al inglés ameritarían suspender la transmisión, además de "toda la otra desagradable suciedad pornográfica" del espectáculo.

"Estamos enviando una carta a Brendan Carr (presidente de la FCC) para pedir acciones dramáticas, incluyendo multas y revisión de licencias de transmisión contra la NFL, NBC y 'Bad Bunny'. Enciérrenlos", expuso el legislador por un distrito de Florida en sus redes sociales. El congresista incluyó traducciones al inglés de canciones de Bad Bunny con palabras como 'dick', 'ass' y 'fuck', que no pueden expresarse en televisión abierta, aunque en conciertos como el del domingo los cantantes evitan estas palabras para respetar las reglas. A él se sumó Andy Ogles, congresista federal por Tennessee, quien envió una carta al Comité de Energía y Comercio del Congreso para solicitar una investigación formal contra la NFL y NBC por "facilitar esta transmisión indecente" al considerar que la música "glorifica la sodomía y otras innombrables depravaciones".