Marilyn Manson es acusado de escupir y soplar mocos a mujer

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Marilyn Manson se acercó a una camarógrafa en su concierto de 2019 en New Hampshire y supuestamente le escupió y le sopló mocos, según una declaración jurada de la policía publicada el miércoles.



El rockero, cuyo verdadero nombre es Brian Hugh Warner, se entregó el mes pasado a la policía en Los Ángeles en relación con una orden de arresto de 2019 en el caso. Los alegatos fueron detallados en la declaración jurada que se dio a conocer junto con la denuncia penal.

Manson enfrenta dos cargos menores de agresión simple derivados del presunto incidente del 19 de agosto de 2019 en el Bank of New Hampshire Pavilion en Gilford. De ser declarado culpable, podría ser sentenciado a menos de un año en la cárcel y una multa de 2,000 dólares por cada uno de los cargos.



Una audiencia se programó para el 2 de septiembre en el Tribunal de Distrito de Laconia en New Hampshire.



El abogado de Manson no respondió el miércoles de inmediato a solicitudes de declaraciones.

Hechos

Susan Fountain, una camarógrafa, estaba en el área de boxes del escenario al momento de la presunta agresión. Su compañía, Metronome Media, fue contratada por el Bank of New Hampshire Pavilion para la temporada de conciertos.



Según la declaración jurada, Manson se dirigió hacia Fountain, acercó la cara a su cámara y le escupió un “gran gargajo”. A la camarógrafa le cayó saliva de Manson en ambas manos.



Manson supuestamente regresó una segunda vez, se tapó una fosa nasal y sopló por la otra en dirección a Fountain. Fountain dejó su cámara y fue al baño a lavarse las manos y los brazos, que tenían los fluidos corporales de Manson.

Otras acusaciones

En los últimos años Manson también ha enfrentado acusaciones de abuso no relacionadas con el incidente de New Hampshire. El artista ha negado haber actuado mal.



En febrero, la actriz Evan Rachel Wood acusó públicamente a Manson, su exprometido, de abuso sexual y físico, argumentando que fue “manipulada hasta la sumisión” durante su relación. Meses después, la actriz de “Game of Thrones” Esmé Bianco demandó a Manson en un tribunal federal de Los Ángeles alegando abuso sexual, físico y emocional.



La AP generalmente no identifica a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, pero Bianco y Wood se han pronunciado públicamente.



En 2018, fiscales del condado de Los Ángeles se negaron a presentar cargos contra Manson por acusaciones de agresión y abuso sexual que databan de 2011, diciendo que el caso había prescrito o no podía ser corroborado. La persona acusadora en ese caso fue identificada sólo como conocida social de Manson.





