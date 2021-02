Actriz de ‘Game of Thrones’ detalla abusos que sufrió de Marilyn Manson

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Esmé Bianco, actriz británica que forma parte del elenco de la exitosa serie de HBO, “Game of Thrones”, detalló en una entrevista que Marilyn Manson la cortó repetidamente con un cuchillo, la mordió, azotó e incluso persiguió con un hacha. Todo ocurrió cuando vivían juntos.

Bianco relató a The Cut que el rockero de 52 años era su ídolo de adolescente, pero cuando fueron pareja la controló como si fuera una prisionera.

La actriz aseguró que Manson “no es un artista incomprendido y se merece estar tras las rejas por el resto de su vida”. Además dijo que pasó de un “modelo a seguir” a ser un “monstruo” que casi la destruye.

Bianco conoció a Manson en el 2005 y tras varios años de amistad, en 2009 empezaron una relación a distancia. Ella viajó en varias ocasiones de Londres a Los Ángeles para filmar escenas de su video musical “Want to Kill You Like They Do in The Movies”.

Fue en marzo de 2011 que Bianco dejó a su marido para irse a vivir con Marilyn Manson y tras un período de miel muy breve comenzó a vivir un verdadero infierno con el cantante. Él controlaba varios aspectos de su vida, diciéndole cómo debía vestirse, cuándo dormir o salir del apartamento.

“Básicamente me sentí como una prisionera, estaba completamente controlada por él. Llamaba a mi familia escondida en el armario”, denunció.

Incluso dijo que Manson le mostraba sus escenas de sexo en “Game of Thrones” a sus amigos en un proyector, diciéndoles “esa es mi novia, es una p…”

Adicciones

Bianco comenzó a beber mucho para cubrir su dolor, mientras su pareja a diario “desayunaba” cocaína.

Ella estaba aterrorizada y como muchas sobrevivientes de violencia doméstica pudo haber desarrollado una especie de “síndrome de Estocolmo” que le deformaba la realidad, aseguró.

Antes de hablar públicamente sobre Manson, Bianco compartió una foto de su espalda cubierta de heridas, acompañada del mensaje: “La paliza que me provocó estas heridas fue filmada en nombre del ‘arte’. Solía mirar esta foto con orgullo porque pensé que era una señal de gran devoción a mi abusador. Ahora lo miro con horro.”.

Una más en la lista

Esmé Bianco se sumó a una docena de mujeres que denunciaron a Marilyn Manson. Uno de los casos más sonados es el de la actriz Evan Rachel Wood, quien también relató los fuertes abusos que sufrió.

Manson en reiteradas ocasiones ha descrito estas denuncias de abusos como “horribles distorsiones de la realidad”.