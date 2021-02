Exesposa de Marilyn Manson lo defiende de acusaciones de abuso

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Dita Von Teese, quien fuera pareja de Marilyn Manson durante siete años, rompió el silencio sobre lo que vivió con el cantante y aseguró que no experimentó nada parecido a los señalamientos recientes.



A través de una publicación en Instagram la bailarina dijo que no se había pronunciado porque se encontraba procesando la información, al mismo tiempo agradeció las muestras de apoyo que ha recibido preguntando por su salud.



“He estado procesando las noticias que salieron a la luz el lunes acerca de Marilyn Manson. A todos aquellos que han expresado su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad”, dice la primera parte de su extenso mensaje.



Agregó: “Por favor sepan que los detalles que se hicieron públicos, no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros 7 años juntos como pareja. Si lo hubieran hecho, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui [del matrimonio] 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas”.

Sin embargo, la famosa mujer no instó a alzar la voz y jamás callar abusos.



“El abuso de cualquier tipo no tiene lugar en ninguna relación. Insto a aquellos de ustedes que han sufrido abusos a que tomen medidas para sanar y tengan la fuerza para realizarse plenamente. Esta es mi única declaración en este asunto”.

Acusaciones

Marilyn Manson fue acusado por su exnovia Evan Rachel Wood dijo que el artista la "manipuló psicológicamente" cuando aún no tenía 20. Y dice que luego fue sometida "a horribles abusos durante años".



Otras cuatro mujeres, que afirmaron haber mantenido relaciones sentimentales con él, le acusaron el lunes en sus cuentas de Instagram de manipulación, acoso, maltrato y amenazas.



Una de ellas, cuya relación comenzó en 2015, se refirió también a varias violaciones.