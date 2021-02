Acusan al cantante Marilyn Manson de violación y acoso sexual

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El cantante estadounidense Marilyn Manson fue acusado el lunes de acoso y violación por varias mujeres, incluida la actriz estadounidense Evan Rachel Wood, quien dice que fue sometida a "abusos horribles durante años".



Al menos cinco mujeres publicaron acusaciones contra Brian Hugh Warner (su nombre real) casi simultáneamente en sus cuentas de Instagram.



Evan Rachel Wood, de 33 años, afirma que el cantante la "manipuló psicológicamente" cuando aún no tenía 20. Y dice que luego fue sometida "a horribles abusos durante años".



La actriz, que participa en la serie "Westworld", mantuvo una relación con Marilyn Manson durante varios años antes de comprometerse en 2010. Rompieron unos meses más tarde.



En 2018, la actriz testificó ante la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, evocando su largo calvario como víctima de maltrato psicológico y físico.



En su mensaje publicado el lunes, reveló que su agresor, cuyo nombre se negó a dar en ese momento, es Brian Hugh Warner. En el Congreso había afirmado, entre otras cosas, que había sido violada varias veces.





Otras cuatro mujeres, que dijeron haber tenido una relación sentimental con él, acusaron el lunes al artista de manipulación, acoso, abuso y amenazas.



Una de ellas también menciona varias violaciones. Su relación comenzó en 2015.



En cuestión de horas, el sello discográfico de Manson, Loma Vista Recordings, anunció que se separaba del artista.



"Ante las inquietantes acusaciones de hoy de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promover, con forma inmediata, su presente álbum", dijo el sello en un comunicado.



"Debido a estos hechos preocupantes, también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en proyectos futuros".



Manson lanzó tres álbumes con Loma Vista, el más reciente, "We Are Chaos", el año pasado.

"Pulverizar" el cráneo

A sus 52 años, Marilyn Manson ha creado un personaje público con una imagen inquietante y de inspiración gótica. Usa maquillaje y lentes de contacto de diferentes colores y el pelo negro.



El nombre de lo que originalmente era una banda, pero que ahora se reduce a su persona, está inspirado en Marilyn Monroe y en Charles Manson, conocido por haber asesinado a la actriz Sharon Tate.



Su universo musical, el "shock rock", combina el rock metal con una puesta en escena espectacular para capturar a su público, mezclando imágenes satánicas y góticas. Dos de sus álbumes alcanzaron el número uno en ventas en Estados Unidos.



Las mujeres que declararon el lunes, muchas de ellas antiguas 'groupies', retrataron a un personaje tan seductor como manipulador, capaz de atarlas, amenazarlas de muerte u obligarlas a consumir drogas.



Varias de las presuntas víctimas afirman sufrir un trastorno de estrés postraumático.



"Estoy harta de vivir con miedo a las represalias, las calumnias y el chantaje", escribió Evan Rachel Wood.



En una entrevista con el sitio de la revista Spin en 2009, Marilyn Manson explicó que tenía "todos los días la fantasía de pulverizar" el cráneo de Evan Rachel Wood "con un martillo".



Consultados por AFP, ni el vocero ni el abogado del cantante respondieron de inmediato.



"Quiero revelar quién es realmente este hombre peligroso", escribió Evan Rachel Wood, "y hablar en contra de las muchas industrias que le permiten hacerlo, antes de que arruine más vidas".



En septiembre pasado, Dan Cleary, un exempleado de Marilyn Manson, afirmó haber visto al cantante "destrozar" a Evan Rachel Wood durante las semanas en que la actriz lo acompañaba de gira, en 2007 y 2008.



"Es un músico brillante, un hombre increíblemente inteligente y divertido", escribió en Twitter, "pero también es un adicto a las drogas, capaz de maltrato psicológico y físico".