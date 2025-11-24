Netflix revela tráiler final de Stranger Things: Eleven está escondida y Vecna reaparece

Londres, Inglaterra.- Stranger Things, la popular serie de Netflix, ha estrenado el tercer y último avance de la que será su quinta temporada, lleno de acción y donde se muestran imágenes de la pandilla protagonista uniéndose para luchar contra monstruos interdimensionales.
En el tráiler se percibe desde el inicio un ambiente de urgencia y caos: Hawkins, en otoño de 1987, está marcada por la apertura de las “rifts” al Upside Down. La ciudad ya no es tranquila: hay una presencia militar que la mantiene bajo cuarentena, lo que subraya que la amenaza ha escalado muchísimo.
El grupo de siempre —Mike, Dustin, Lucas, Will y los demás— se prepara para una batalla total. Dustin, con confianza severa, exige “ver el corazón de Vecna en una bandeja”, lo cual refleja lo personal y épico que será este enfrentamiento.
Se ven oleadas de Demogorgones volando desde el suelo, combates con soldados, y la sensación de que ya no están a la defensiva, sino decididos a terminar lo que comenzaron hace tantas temporadas.
Por otro lado, Eleven está escondida mientras se entrena, al mismo tiempo que su enemiga, Vecna, reaparece con más poder.
El tráiler sugiere que el final está cerca y que será una batalla de proporciones titánicas: una oscuridad aún más letal que en temporadas anteriores, que obligará a todos a unirse una vez más “una última vez” para poner fin a la pesadilla.
Sobre la serie de culto
La serie de ciencia ficción de Netflix, cuya nueva temporada será estrenada el próximo 26 de noviembre, se desarrolla en la pequeña localidad estadounidense de Hawkins, un lugar ficticio ubicado en el estado de Indiana.
Su reparto está encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) y Millie Bobby Brown (Once), entre otros.
Llena de misterio y tensión, Stranger Things se ambienta en la década de los ochenta del pasado siglo y su trama comienza con la desaparición de un niño y la aparición de una niña con poderes telequinéticos llamada Eleven (Once).
La historia sigue a un grupo de amigos adolescentes mientras descubren experimentos secretos gubernamentales y fuerzas sobrenaturales del denominado Upside Down (El Otro Lado).
Esta última temporada se dividirá en varias partes, la primera tendrá cuatro capítulos; la segunda (que se estrena el 25 de diciembre) tres, y uno la parte final, que se podrá ver el último día del año.
La nueva temporada se traslada a otoño de 1987, cuando Hawkins está marcado por la apertura de las denominadas nuevas "grietas" interdimensionales, y la pandilla de héroes locales se une para encontrar y matar a "Vecna", mientras el Gobierno ha puesto el pueblo en cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Once, que ha desaparecido.