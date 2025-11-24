Netflix revela tráiler final de Stranger Things: Eleven está escondida y Vecna reaparece

Londres, Inglaterra.- Stranger Things , la popular serie de Netflix, ha estrenado el tercer y último avance de la que será su quinta temporada, lleno de acción y donde se muestran imágenes de la pandilla protagonista uniéndose para luchar contra monstruos interdimensionales.

En el tráiler se percibe desde el inicio un ambiente de urgencia y caos: Hawkins, en otoño de 1987, está marcada por la apertura de las “rifts” al Upside Down. La ciudad ya no es tranquila: hay una presencia militar que la mantiene bajo cuarentena, lo que subraya que la amenaza ha escalado muchísimo.

El grupo de siempre —Mike, Dustin, Lucas, Will y los demás— se prepara para una batalla total. Dustin, con confianza severa, exige “ver el corazón de Vecna en una bandeja”, lo cual refleja lo personal y épico que será este enfrentamiento.

Se ven oleadas de Demogorgones volando desde el suelo, combates con soldados, y la sensación de que ya no están a la defensiva, sino decididos a terminar lo que comenzaron hace tantas temporadas.

Por otro lado, Eleven está escondida mientras se entrena, al mismo tiempo que su enemiga, Vecna, reaparece con más poder.