¡Nuevo tráiler! El cierre de Stranger Things anuncia el retorno de Vecna y un destino incierto

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix presentó un adelanto de la quinta y última temporada de Stranger Things, una entrega que inaugura su clímax entre ruinas, vigilancia y presagios de un final inminente. La secuencia, acompañada por la versión de Who Wants to Live Forever de Queen, introduce una atmósfera densa, casi apocalíptica, donde lo real y lo sobrenatural terminan por entrelazarse sin retorno. Los hermanos Duffer reconocen que no habrá espacio para la calma. “Lo que hace única a esta temporada es que comienza un poco en el caos porque nuestros héroes, en última instancia, perdieron al final de la temporada 4”, declaró Ross Duffer a Netflix Tudum.

Instagram

Su hermano Matt añadió que nada en Hawkins conserva ya apariencia de normalidad. El pueblo, ahora sometido a una vigilancia asfixiante, vive bajo cámaras y controles militares que evidencian el colapso del orden. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El tráiler confirma que el gobierno mantiene a la ciudad en cuarentena tras la expansión de las grietas hacia el Upside Down.

Entre las ruinas, Eleven vuelve a esconderse mientras el aniversario de la desaparición de Will resurge como recordatorio doloroso. Las imágenes dejan ver Demogorgons enfrentando a tropas armadas y un escenario de guerra abierta, donde Vecna reaparece con una presencia más imponente que nunca. “William, vas a ayudarme... por última vez”, pronuncia el villano frente al joven Byers, suspendido en el aire sobre una base incendiada. La escena sugiere que el vínculo entre ambos no se ha extinguido. Noah Schnapp adelantó a Tudum que su personaje será pieza central en este cierre. “Will vuelve a Hawkins esta temporada y vemos los efectos de su regreso. Empezamos de inmediato, lo cual es emocionante porque nunca antes habíamos iniciado así. Estamos todos en el mismo lugar y con el mismo objetivo”. Millie Bobby Brown definió el momento emocional del grupo con una claridad que resume el pulso de la historia. “Eleven está en modo entrenamiento. Está en un estado guerrero y lo único en lo que piensa es en proteger a sus amigos. Ellos son su familia elegida y hará lo que sea para defenderlos”. El reparto completo regresa para esta última contienda: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono y Amybeth McNulty.