Netflix revela la duración de los primeros episodios de la quinta temporada de Stranger Things

La estructura de lanzamiento también introduce una novedad. Netflix distribuirá la temporada final en tres tandas diferenciadas: los cuatro primeros episodios se estrenarán el 26 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos; los tres siguientes llegarán el 25 de diciembre, y el episodio final, titulado “The Rightside Up”, verá la luz el 31 de diciembre.