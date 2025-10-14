Netflix revela la duración de los primeros episodios de la quinta temporada de Stranger Things

Netflix ha confirmado los tiempos de duración de los primeros cuatro episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things, desmintiendo las especulaciones que circulaban en redes sobre capítulos de más de hora y media.
Ross Duffer, cocreador de la serie junto a su hermano Matt Duffer, publicó los datos en su cuenta de Instagram, ofreciendo así la primera información oficial sobre el esperado cierre del fenómeno televisivo.
El episodio inaugural, titulado “The Crawl”, tendrá una duración de una hora y ocho minutos. El segundo capítulo, cuyo título completo aún no se ha revelado, se extenderá por 54 minutos.
El tercero, “The Turnbow Trap”, alcanzará una hora y seis minutos, mientras que el cuarto, “Sorcerer”, servirá como punto medio de la temporada con una hora y veintitrés minutos.
Estas cifras contradicen un informe reciente de Puck News y los mensajes virales que aseguraban que todos los episodios superarían los 90 minutos. En contraste, los nuevos datos sitúan los tiempos en la línea de las primeras temporadas, aunque algo más extensos que los capítulos habituales antes de la cuarta entrega.
La estructura de lanzamiento también introduce una novedad. Netflix distribuirá la temporada final en tres tandas diferenciadas: los cuatro primeros episodios se estrenarán el 26 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos; los tres siguientes llegarán el 25 de diciembre, y el episodio final, titulado “The Rightside Up”, verá la luz el 31 de diciembre.
La dirección de los capítulos recae nuevamente en Shawn Levy y Frank Darabont, además de los propios hermanos Duffer. El elenco principal regresa íntegro: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery y Maya Hawke, entre otros.
Desde su estreno en 2016, Stranger Things ha evolucionado de un relato juvenil ambientado en los años ochenta a uno de los títulos más reconocibles de la plataforma, marcando un hito en la producción televisiva global.