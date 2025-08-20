  1. Inicio
Creadores de Stranger Things dejarán Netflix: se van por Paramount

La salida de los hermanos Matt y Ross Duffer de la plataforma del gigante del streaming no afectará el estreno de la esperada quinta temporada de la popular serie

  • 20 de agosto de 2025 a las 15:50
Matt y Ross Duffer aseguran que, pese a su salida, mantendrán alguna vinculación con Netflix.

 Foto: Shutterstock.

Nueva York, Estados Unidos.- Los hermanos Duffer, creadores de la exitosa serie Stranger Things, han anunciado que fichan por la plataforma competidora Paramount y por tanto no continuarán con Netflix al término de su contrato con ésta, que expira en abril de 2026.

Sin embargo, su salida no afecta al estreno de la muy esperada quinta temporada de la serie, previsto en tres partes, entre noviembre y diciembre, que todavía se emitirán en el gigante del streaming.

Los hermanos Duffer emitieron un comunicado en el que no ahorraron reconocimientos con Netflix, el servicio de 'streaming' que los catapultó a la fama.

"Nuestro tiempo en Netflix ha sido increíble (...) nos han dado esa clase de libertad creativa y apoyo con que un artista siempre sueña y que pocas veces recibe. Tras una década, somos familia", escribieron en un comunicado que hoy reproduce la prensa especializada.

En él, Matt y Ross Duffer aseguran además que mantendrán alguna vinculación con Netflix, como productores de dos próximos espectáculos, más algún eventual proyecto relacionado con Stranger Things.

Según The Hollywood Reporter, los Duffer han firmado un contrato de cuatro años con Paramount para "escribir, producir y dirigir películas de ficción de gran escala", pero no revela la cuantía del contrato.

La serie de los Duffer, que cuenta las peripecias de un grupo de adolescentes en una pequeña localidad del interior de Estados Unidos donde suceden fenómenos extraños -en la línea de E.T. o de 'Poltergeist'- con una estética muy 'ochentera', fue todo un fenómeno en el mundo del 'streaming' y ha merecido incluso un musical de Broadway.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

