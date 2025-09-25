Millie Bobby Brown eleva las expectativas del final de Stranger Things

Sus amigos, su madre Joyce y el jefe de policía Hopper comenzaron una búsqueda incansable que les revelaría un misterio, un camino desconocido en el que apareció una niña, Eleven (Once).

Los Ángeles, Estados Unidos.- En 2016 inició todo en Netflix , cuando en la ciudad de Hawkins, Indiana, corría el año 1983 y un niño llamado Will Byers desapareció misteriosamente.

Desde entonces la historia conocida como Stranger Things iría desentrañando otros secretos: los poderes de Eleven, el laboratorio secreto, el Upside Down (Mundo del Revés), el Demogorgon, el Mind Flayer...

Y así se cumplen nueve años de que los hermanos Matt y Ross Duffer han desarrollado una historia que llegará a su fin en tres partes entre noviembre y diciembre de este año.

Y su protagonista, Millie Bobbie Brown, ante las especulaciones que pueden surgir en torno al cierre de una historia tan popular, dice que “dejen que los Duffer lleven a cabo su visión, como lo han hecho durante la última década. La espera valdrá la pena”.

Para Bobbie Brown este cierre de Stranger Things significa dejar atrás una parte importante de su carrera: fue con esta serie que su nombre alcanzó una posición en el mundo del espectáculo, que le ha dado la fama suficiente para ser notada y sumada a otros proyectos importantes que trascienden el formato serie.

Sobre el tono de la quinta temporada, la actriz dice que “esta vez es mucho más una aventura, mucho más una misión (...) Todos están metidos de lleno en el asunto. Nadie se queda de brazos cruzados. Todos van a toda máquina, a por todas”.

Este cierre definitivo, en palabras de Bobbie Brown, no solo es un espectáculo de efectos visuales y giros narrativos, si no una conclusión que busca conectar con el público de la misma manera genuina que lo hizo desde la primera temporada.

La quinta entrega de la serie se estrenará en tres partes: la primera de cuatro episodios estará disponible en Netflix el 26 de noviembre; la segunda de tres capítulos llegará el 25 de diciembre, y el desenlace se publicará el 31 de diciembre.