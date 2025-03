La actriz Millie Bobby Brown responde a las críticas sobre su físico

“Quiero tomarme un momento para abordar algo que creo que es más grande que solo yo. Algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público”, dice la actriz al inicio del video, para luego recordar que inició en la industria del entretenimiento cuando tenía diez años, y que creció “frente al mundo”, y que por alguna razón “la gente parece no poder crecer conmigo”.

Bobby Brown se fue contra el trabajo de la prensa y dijo que con lo que publican parecen “desesperados por derribar a las mujeres jóvenes”.

Y fue directa al mencionar incluso titulares y autores de artículos sobre su apariencia publicados en diversos medios de comunicación, todos en alusión directa a la actriz, desde el titular hasta el contenido.

“Esto no es periodismo. Esto es acoso”, dijo la protagonista de Stranger Things, y agregó que “me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas poco realistas de personas que no pueden manejar ver a una niña convertirse en mujer”.

La intérprete hizo un llamado: “Hagámoslo mejor. No solo por mí, sino por cada niña que merece crecer sin miedo a ser destrozada por simplemente existir”.

El acoso en redes sociales no es un asunto menor cuando es algo que se ha cobrado vidas. No solo la actriz estadounidense ha hecho llamados sobre parar las críticas al cuerpo de las personas, antes lo han hecho otras actrices, que también han sido atacadas por su cuerpo, su cara, su ropa o por los posibles procedimientos estéticos que se han hecho.