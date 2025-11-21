“Democracia things”

A pocos días de las elecciones generales en Honduras, la incertidumbre nos arropa a todos los habitantes de este nuestro hermoso Hawkins.Esperen, no se llama Hawkins, pero sí hay gente horrible planeando hacer cosas malas. Así es, parece serie, pero la imitamos perfectamente.

Curiosamente, acá también hay desaparecidos, gente del gobierno metida en cosas turbias, y once -o más- son los años que un individuo intenta lograr llegar al poder; solo que este individuo no tiene poderes telequinéticos.

La verdad es que me parece gracioso, y hasta parece que repito el mismo discurso una y otra vez, pero me parece cínico cómo los que nos metieron en este hoyo pretendan ser los que nos saquen de él.

Acá, la Honduras de allá no es nuestro Upside Down o “el otro lado” para los de Choloma.Honduras somos todos, pero parece que cierto grupo solo se acuerda del pueblo por sus intereses partidistas.

Hasta cierto punto, parece que todos estamos en el otro lado; solo que no sé si tengamos país para resolver los problemas hasta la quinta temporada.Don Meme: -¿Y va a haber trabajo en el Upside?Bufón de la verdad:-Por supuesto que no...Desgraciadamente, acá no hay luces parpadeando para alertarnos.

Lo que sí hay son waffles, waffles que, al igual que a Eleven, nos dan energía: energía para seguir luchando.Waffles que también significan las migajas que nos arrojan.

Así es, mis pollitos con waffles: es la misma historia de siempre. Y, al igual que en Stranger Things, cuando Eleven usa sus poderes, acá los únicos que quedamos sangrando somos el pueblo.