Si amaste Stranger Things, estas 10 series seguro te atraparán

Desde viajes en el tiempo hasta dimensiones paralelas, estas 10 series prometen mantener viva la chispa del suspenso, la amistad y lo sobrenatural.
"Locke & Key (Netflix). Tres hermanos descubren unas llaves mágicas que esconden secretos familiares y despiertan fuerzas oscuras. Una mezcla de fantasía, misterio y drama adolescente con toques sobrenaturales.
Paper Girls (Prime Video). Ambientada en los 80, sigue a cuatro repartidoras de periódicos que se ven atrapadas en una guerra entre viajeros del tiempo. Nostalgia ochentera, ciencia ficción y amistad femenina: una combinación que enamora.
The OA (Netflix). Una joven desaparecida durante siete años regresa con habilidades inexplicables y una historia mística sobre otras dimensiones. Es enigmática, emocional y muy del estilo de los giros de Stranger Things.
Super 8 (Paramount+). Aunque es una película, su espíritu conecta profundamente con Stranger Things: un grupo de niños en los 70, una criatura misteriosa y una historia de amistad y valentía frente a lo desconocido.
The X-Files (Disney+). Para quienes disfrutan del lado más misterioso y paranormal. Los agentes Mulder y Scully investigan fenómenos inexplicables en un clásico que marcó el camino para ficciones como Stranger Things.
I Am Not Okay With This (Netflix). De los productores de Stranger Things, esta serie sigue a una adolescente que lidia con la escuela, la familia... y poderes telequinéticos que no puede controlar. Humor negro y drama juvenil en dosis justas.
"1899" (Netflix). Si te atrae la estética ochentera, la música synthwave y las tramas con criaturas y portales, también podrías disfrutar “1899” (de los creadores de Dark) o Fringe, otra joya de ciencia ficción que combina emociones humanas con fenómenos imposibles.
Twin Peaks (Prime Video). La madre de todas las series misteriosas. David Lynch creó este universo surrealista sobre la muerte de Laura Palmer, que inspiró a muchas ficciones posteriores, incluyendo el tono inquietante de Stranger Things.
The Umbrella Academy (Netflix). Un grupo de hermanos con poderes intenta salvar el mundo mientras lidia con su disfuncionalidad familiar. Una mezcla de acción, humor y caos sobrenatural con un elenco carismático.
Wayward Pines (Star+). Un agente del Servicio Secreto llega a un pequeño pueblo donde nada es lo que parece. Conspiraciones, secretos y una atmósfera inquietante que recuerda al Hawkins más oscuro.
Dark (Netflix). Considerada la versión alemana de Stranger Things, esta serie combina viajes en el tiempo, familias entrelazadas y un tono sombrío que explora cómo las decisiones del pasado afectan el presente. Es más compleja, pero igual de adictiva.