¿Qué le ocurrió a Adrián Uribe? El comediante revela su operación de emergencia

El intérprete y presentador mexicano Adrián Uribe comunicó este fin de semana mediante sus redes sociales que había sido intervenido quirúrgicamente.
La publicación, acompañada de una imagen desde su domicilio, muestra al artista reposando con una inmovilización en el hombro derecho.
El comunicado del comediante no especificó las circunstancias que derivaron en la necesidad de la operación.
"Con la novedad de que me operaron del hombro, pero todo salió bien afortunadamente. Ahora unos días de reposo y como nuevo", escribió Uribe en la red social.
La ausencia de información detallada ha generado especulaciones entre seguidores y medios sobre las causas de la intervención, aunque no existe confirmación oficial por parte del artista o su representación acerca del origen de la lesión que requirió atención quirúrgica.
Esta intervención se suma a un historial de episodios de salud que han marcado la trayectoria reciente del intérprete.
En 2018, Uribe atravesó un periodo crítico que requirió cuatro operaciones consecutivas: tres relacionadas con una peritonitis plástica y una cuarta para tratar una fisura intestinal.
Su representante informó en aquel momento sobre la gravedad de la situación. "Después de esta operación Adrián permanecerá por lo menos siete días más en el hospital. Sí sintió temor de que le fuera a pasar lo mismo", declaró el mánager, quien añadió que el actor necesitaría semanas de recuperación bajo estricta vigilancia médica.