James Van Der Beek renovó sus votos matrimoniales horas antes de morir

El pasado 11 de febrero, Kimberly anunció su partida a través de Instagram con un mensaje que pedía privacidad para el duelo, pero que también adelantaba que habría mucho por compartir sobre los deseos de James, su amor por la humanidad y lo que él mismo llamaba la sacralidad del tiempo. Ese actor que a finales de los noventa encarnó a Dawson Leery en Dawson's Creek y creció ante millones de televidentes como símbolo de una adolescencia idealizada, se fue en la intimidad de su hogar, rodeado de flores que llegaron a toda prisa y de una canción que habla, precisamente, de cruzar al otro lado del arcoíris.