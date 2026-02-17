James Van Der Beek renovó sus votos matrimoniales horas antes de morir

Hubo anillos nuevos, flores que alguien se encargó de conseguir a toda prisa, velas encendidas alrededor de una cama y una canción que lo dijo todo al final. Así transcurrió la última promesa que James Van Der Beek le hizo a Kimberly, su esposa desde 2010, horas antes de que él muriera el 11 de febrero de 2026 a causa del cáncer colorrectal que le habían diagnosticado dos años atrás.
Fue la misma Kimberly quien reconstruyó cada detalle de esa ceremonia para la revista People.
Contó que la decisión se tomó apenas dos días antes del fallecimiento del actor, sin tiempo para elaborar planes ni protocolos.
Los amigos más cercanos actuaron rápido, llenaron la habitación de flores y consiguieron nuevos anillos.
Desde la cama, James y Kimberly se dijeron lo que ya sabían, pero que merecía ser dicho otra vez en voz alta frente a quienes más querían.
El músico Poranquí —instrumentista y amigo de la familia— puso la nota musical en vivo y cerró el solemne momento con Somewhere Over the Rainbow, mientras otro grupo de personas seguía la ceremonia a través de Zoom.
Esa escena, tan íntima e improvisada, resume de alguna manera la historia de una pareja que se construyó lejos de los focos.
Los Van Der Beek se conocieron en 2009 durante un viaje a Israel. Un año después regresaron al Tel Aviv para contraer nupcias, el 1 de agosto de 2010, en el sótano del Kabbalah Centre. Tras el acto oficial, la pareja compartió una comida en en restaurante local.
Quince años después, habían formado una familia de ocho. Seis hijos —Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah, de entre 4 y 15 años— y una vida asentada en Spicewood, Texas, donde la familia compartía fragmentos de su cotidianidad con discreción y calidez.
El diagnóstico de cáncer colorrectal llegó para transformar ese ritmo. En distintas entrevistas concedidas durante el proceso, Van Der Beek habló sobre lo que significaba atravesar una enfermedad grave teniendo seis hijos y una esposa que asumió simultáneamente los roles de cuidadora, enfermera y jefa de hogar.
En diciembre de 2025, a menos de dos meses de su muerte, fue directo al decir que ella era la razón por la que seguía vivo.
El pasado 11 de febrero, Kimberly anunció su partida a través de Instagram con un mensaje que pedía privacidad para el duelo, pero que también adelantaba que habría mucho por compartir sobre los deseos de James, su amor por la humanidad y lo que él mismo llamaba la sacralidad del tiempo. Ese actor que a finales de los noventa encarnó a Dawson Leery en Dawson's Creek y creció ante millones de televidentes como símbolo de una adolescencia idealizada, se fue en la intimidad de su hogar, rodeado de flores que llegaron a toda prisa y de una canción que habla, precisamente, de cruzar al otro lado del arcoíris.