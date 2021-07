Katie Price tras salvarse de morir por realizarse cinco cirugías: “Me fui al infierno y regresé"

LONDRES, INGLATERRA.-. "Dios mío, parezco un monstruo de una película de terror". "Esto es todo, voy a morir", fueron algunos pensamientos que invadieron a la exmodelo británica Katie Price cuando estuvo al borde de la muerte por someterse a cinco cirugías estéticas.



Su rostro hinchado y completamente desfigurado la hicieron reflexionar y pensar que no valió la pena pretender lucir 20 años más joven, contó en exclusiva para la revista The Sun.



La famosa exmodelo se sometió a una ronda de cirugías plásticas en una clínica de Turquía.



Al despertar de su última intervención, su estado de salud era muy delicado y parecía “un monstruo”, contó.



"Estaba aterrorizada de parecer un monstruo, como la novia de Wildenstein o una muñeca falsa. Me desperté con agujeros y puntos de sutura en todo el cuerpo; parece que me salen bigotes de gato por la nariz y los ojos”, recordó Katie.



Se salvó de morir

A raíz de las cinco cirugías, la británica perdió mucha sangre por lo que necesitaba una transfusión de emergencia porque estaba a punto de morir.



“El pobre Carl (su pareja) dijo que era lo peor que había visto en su vida. Pensó que estaba muerta. Dijo que había un montón de tubos y que estaba molesto porque yo parecía completamente indefensa. Dijo que era como ver tronchar un trozo de carne", detalló.



Afortunadamente sobrevivió y ahora recuerda todo como un terrible susto. Actualmente está estable y se recupera en Inglaterra, su país natal.

¿Quién es?

Katie Price ​es una modelo de glamour inglesa, personalidad de televisión, cronista de sociedad en diversas revistas y una mujer de negocios, también conocida como 'Jordan'. Vea aquí el perfil de Instagram de la famosa.



