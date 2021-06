Capturan al actor Héctor Parra por el supuesto abuso sexual contra su hija

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor mexicano Héctor Parra fue capturado en las últimas horas por suponerlo responsable de cometer abusos sexuales en contra de su hija, Alexa Parra.



La noticia fue confirmada por el representante legal del actor, quien dijo al programa "Venga la alegría" que Parra había sido detenido en su casa de habitación, ubicada en la capital mexicana, mientras se encontraba lavando su vehículo.



El escándalo de un presunto abuso sexual contra su hija se remonta desde hace varios meses, cuando su expareja y madre de su hija, Ginny Hoffman, rompió el silencio de las aberraciones que supuestamente vivió su hija en las visitas con su progenitor.

Según las versiones, Alexa, de 18 años, confirmó en 2020 que "nadie la manipuló para decir que su padre biológico había abusado sexualmente de ella cuando era una niña", aunque el actor siempre ha sostenido que sus declaraciones son falsas e incitadas por su madre.



“Me gustaría que si alguien lo ve y está pasando por algo parecido y le puedo ayudar en algo, me pueden buscar personalmente o lo que sea y los voy a poder ayudar en lo que necesiten. Si mi mamá no había dicho nada es porque yo se lo pedí, es algo de mi pasado pero ya era hora de pararlo”, comentó Alexa en agosto del 2020.



Por su parte, Ginny, quien también es actriz, dijo el pasado martes que agradecía a todos los que han estado pendientes del caso, pero no podía dar más declaraciones antes de la primera audiencia, que se realizaría este miércoles 16 de junio, mientras tanto, el actor fue recluido el Centro Penal de Oriente.

