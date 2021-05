¡Confirmado! Victoria Ruffo anuncia segunda parte de Corona de Lágrimas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El pasado 27 de mayo, la actriz mexicana Victoria Ruffo anunció que estará de vuelta en las telenovelas con la segunda parte de uno de sus papeles más famosos en la televisión: 'Refugio', en Corona de Lágrimas.

Desde 2019, Ruffo se ha mantenido alejada de la pantalla chica y sus fans ya no pueden esperar para verla de regreso con sus actuaciones protagónicas que causan tristeza y empatía en los espectadores. Por lo que, se prevé que la secuencia comience a ser transmitida en 2022.

"Corona de Lágrimas 2, es continuidad, con mis hijos, Mane (de la Parra), Alejandro (Nones) y José María (Torre) que además los extraño mucho y lo haremos el otro año. Estaba previsto hacerlo desde el año pasado pero con la pandemia se canceló y este año también con esto de LU y otros proyectos se canceló para el año que entra", dijo la actriz.

Por su parte, Televisa Espectáculos (televisora de San Ángel) confirmó la información, repitiendo lo que ya había dicho la artista.

Trama

La novela Corona de Lágrimas se estrenó en 2012 y alcanzó altos índices en rating. La trama relata la vida de Refugio y sus hijos, quienes deben afrontar un terrible destino como familia. Sin embargo, logran salir adelante gracias a la llegada de un inesperado personaje.

De acuerdo con el periodista Juan José Origel, el regreso de Ruffo se habría planeado desde hace varios meses para que se llevara a cabo este año, pero no se logró debido a problemas con la producción que pudieron estar relacionados con el contagio de covid-19 de la protagonista.

Al respecto, la actriz señaló que se encuentra muy alegre y entusiasmada por hacer lo que más le apasiona. "Sí me hace falta, yo siempre he dicho que mi trabajo es una especie de liberación, de terapia, porque lloras, gritas, enojas, pegas, pataleas, sufres, te da alegría, haces todo. Y ahorita en este encierro hemos tenido muy encerrado todo, me va a servir mucho”.

