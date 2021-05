Biby Gaytán revela arma "infalible" para no le quiten a su esposo, Eduardo Capetillo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Biby Gaytán y Eduardo Capetillo suman 27 años de estar juntos, sin que nadie se haya interpuesto entre ambos en su larga relación. La actriz reveló cuál es su "ar infalible" para ninguna mujer le robe el amor de su esposo.



En su canal de YouTube, la protagonista de "Dos mujeres, un camino" y recientemente del musical "Chicago" presentó el detrás de cámaras del programa de Univisión Biby y Eduardo, El Reality , donde contó por fin su secreto en el amor.

En el video, Biby reconoce que gracias a su suegra aprendió a cocinar… lo que la ha ayudado mucho en eso de alejar a posibles interesadas en acercarse a su marido. “Mi marido dice que le doy muy rico de comer para que esté gordo. Pero no… Pues bueno, él dice que lo quiero engordar para que nadie lo voltee a ver, pero bueno, algún arma tenía yo que tener, o ¿no están ustedes de acuerdo?”, comenta Biby mientras Eduardo pasa por detrás de ella mostrando la panza”.

Aunque son una de las parejas más estables, Baby Gaytán y Eduardo Capetillo han vivido, a lo largo de su relación, momentos complicados.

En Instagram, Eduardo compartió lo que vivió hace casi tres décadas cuando decidió unir su vida a la de la actriz en una boda que fue transmitida por televisión.

“Hace 25 años, el 99.99 por ciento de mis seres queridos y más allegados me decían ‘No te cases, estás cometiendo un error, estás muy joven, te vas a divorciar’. Todo esto lo hacían tendiendo un puente intelectual, que quiere decir de cerebro a cerebro, pero acabé haciendo lo que me dictó mi corazón”.

"'Somos un matrimonio común y corriente. Hemos pasado por cosas difíciles por cosas no tan difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido momentos de felicidad, de amor. Cosas buenas y malas, pero no somos un matrimonio de superhéroes', dijo Capetillo por su lado.