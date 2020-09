La suma que exige Eduardo Capetillo para que Biby Gaytán participe en programa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una gran polémia ha generado la supuesta suma de dinero que Eduardo Capetillo habría exigido para que su esposa, Biby Gaytán, participe como presentadora invitada de un programa matutino en México.



Según reveló la periodista de espectáculos, Martha Figueroa, luego que la exactriz fuera invitada como juez en el programa de Televisa "Pequeños Gigantes" varios productores la quieren en sus shows.



El último que se conoce mandó una invitación a Gaytán fue "Sale el Sol" a la que ella respondió con gusto, sin embargo pidió que se comunicaran con su representante, que en este caso es su esposo.

"Eduardo estaba hablando con los de Imagen y les empezó a decir: ‘¿entonces es para el matutino? ¿cuánto tiempo? ¿para qué sección?’ Todo bien, pero cuando Eduardo les dijo: ‘¿cuánto le van a pagar?’, ahí se rompieron las negociaciones porque Eduardo quería 200 mil pesos. Tú crees por nada más ir a decir a ver qué”, dijo Figueroa.



Trascendió que debido a la exigencia de esta fuerte suma de dinero no se cerró el trato y Gaytán no tendrá una participación en el programa, pues cabe mencionar que las invitadas a estos shows no reciben ningún pago.