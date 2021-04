Policía arresta a acosador de Taylor Swift en Nueva York  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un acosador que afirma que la estrella pop Taylor Swift se está comunicando con él en redes sociales fue arrestado y acusado de un cargo de allanamiento tras intentar entrar por la fuerza al apartamento de la cantante en Manhattan, dijo la policía el lunes.



Hanks Johnson, de 52 años, fue arrestado a las 8:30 de la noche del sábado luego que una persona llamó al número de emergencias 911 para reportar que estaba dentro del edificio de Swift en Tribeca sin permiso, dijo un vocero de la policía.



De acuerdo con una denuncia penal en su contra, Johnson dijo a la policía: “Ella sabe que voy a venir aquí, somos amigos”.



Un empleado de seguridad de Swift dijo a la policía que Johnson había tocado el timbre y tratado de entrar al edificio por lo menos cinco veces en los últimos seis meses, según la denuncia. El guardia de seguridad dijo que le había dicho personalmente a Johnson que no era bienvenido allí.



Johnson fue acusado de allanamiento de morada y quedó en libertad bajo palabra después de una lectura de cargos el domingo por la noche. No estaba claro si tenía un abogado que pudiera hacer declaraciones.



El diario The Daily News reportó que afuera de la corte, Johnson hizo un espectáculo enviándole mensajes directos a Swift por Instagram y afirmó que las sugerencias de texto predictivo en su teléfono eran respuestas de ella.



También mostró una orden de restricción que le impide ponerse en contacto con las modelos Bella y Gigi Hadid, quienes son amigas de Swift, señaló el diario.



Swift, quien está de vuelta en la cima de las listas de popularidad con las nueva grabación de su disco “Fearless” de 2008, ha sido plagada a lo largo de los años por acosadores en sus casas en ambas costas de Estados Unidos.



Otro hombre fue arrestado por meterse a su apartamento de Nueva York en 2018 y hacer una siesta, dijo la policía.



