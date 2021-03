Fallece el aclamado director francés Bertrand Tavernier  

PARÍS, FRANCIA.-El cineasta francés Bertrand Tavernier, que dirigió aclamadas películas como “Un dimanche à la campagne” (“ Un domingo en la campiña”), “Capitaine Conan” (“Capitán Conan”) y “Le juge et l’assassin” (“El Juez y el asesino”) ha muerto, informó su familia. Tenía 79 años.



La segunda esposa del director, Sarah, y los hijos de Tavernier dijeron el jueves que falleció en Sainte-Maxime, ubicada en la región de Var en el sur de Francia. Junto con su familia el director nacido en Lyon deja un legado de 30 películas que incluyen actuaciones de estrellas del cine francés como Romy Schneider, Isabelle Huppert y Dirk Bogarde.



Tras la noticia los homenajes para Tavernier y su obra no tardaron en llegar. El ex ministro del interior Gerard Collomb dijo que las películas de Tavernier “seguirán siendo obras maestras del cine”.



Nació el 25 de abril de 1941, Tavernier tuvo diversos cargos a lo largo de su carrera en el cine. Trabajó como asistente de director, encargado de prensa y crítico antes de comenzar a dirigir. Esa resultó ser la decisión de su vida.

Primero tuvo éxito con “L’horloger de Saint-Paul” (“El relojero de Saint Paul”) de 1974 y poco después “Le juge et l’assassin” de 1976 ganó dos premios César, el equivalente francés de los Oscar. La película de 1990 “Daddy Nostalgie” (“Nuestros días felices”) era famosa por tener el último papel de cine de Bogarde.



Aunque Tavernier era menos conocido en el mundo de habla inglesa, su largometraje de 1987 sobre un jazzista ficticio, “Round Midnight” (“Cerca de la medianoche”), le valió a Herbie Hancock un Oscar a mejor música original.



Tavernier estuvo casado con la fallecida guionista franco-irlandesa Claudine O’Hagan, conocida como Colo Tavernier, de 1965 a 1980. Tuvieron dos hijos: la escritora Tiffany Tavernier y el director y actor Nils Tavernier.



Colo Tavernier escribió el guion para varias de las películas de su esposo y ganó un César a mejor adaptación por “Un dimanche à la campagne” en 1985.