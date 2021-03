Muere la actriz de “Arrested Development” Jessica Walter  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Jessica Walter, cuyos papeles como una matriarca calculadora en la serie “Arrested Development” y una acosadora en “Play Misty for Me” (“Obsesión mortal”) iban acorde con una carrera que aprovechó su imponente presencia en pantalla más que su belleza, ha muerto. Tenía 80 años.



La muerte de Walter fue confirmada el jueves por su hija, Brooke Bowman, una ejecutiva del espectáculo. La causa de muerte y otros detalles no fueron revelados de momento.



“Con dolor confirmamos el deceso de mi querida madre Jessica. Una actriz que trabajó por casi seis décadas, su mayor placer era dar felicidad a otros a través de su narrativa dentro y fuera de pantalla”, dijo Bowman en un comunicado.



Walter también será recordada por “su inteligencia, clase y en general por su alegría por vivir”, agregó su hija.



“Ella era una fuerza, su talento y sincronía no tenían igual”, dijo en Twitter Tony Hale, su compañero de reparto en “Arrested Development”.



“Te amé Jessica Walter. Crecí viéndote Y admirándote. Siempre, siempre fuiste constantemente excelente”, tuiteó Viola Davis.



Aunque su apariencia fotogénica le habría valido papeles protagónicos estándar, Walter no se arrepentía de ser elegida como actriz de carácter.



Le encantaba interpretar a mujeres difíciles porque “esos son papeles divertidos. Tienen sustancia, mucho mejor que interpretar a las ingenuas de vainilla, sabes, Miss Helado de Vainilla”, dijo Walter en una entrevista con el sitio AV Club.

Su papel más memorable en cine fue en el thriller de Clint Eastwood de 1971 “Play Misty For Me” — era su primer protagónico importante — cinta en la que interpreta a Evelyn Draper, una mujer que se obsesiona con el locutor interpretado por Eastwood. Walter fue elogiada por su perturbadora actuación.



El famoso crítico de cine Roger Ebert escribió en su reseña “Ella es como un papel para atrapar moscas, entre más luchas contra su personalidad te sientes más atrapado por ella”.



Las habilidades cómicas de Walter como la mamá con defectos profundos de una familia disfuncional en “Arrested Development” le valió la admiración de una nueva generación de fans. Alguna vez habló de este segundo acto exitoso de forma honesta.



“Me expuso a un grupo demográfico que pensaba que estaba enferma o muerta”, dijo en una entrevista de 2013 con The Associated Press.



“La espectacular interpretación de Jessica Walter como la malvada Lucille Bluth es una de las más grandes actuaciones cómicas de la historia de la televisión, y nos encantó trabajar con ella tanto como el público la amó en ‘Arrested Development’”, dijo la productora de la serie, 20th Television, en un comunicado.



Los espectadores más jóvenes también descubrieron sus talentos en la serie animada “Archer” en la que interpretaba a una mezquina jefa de espías a la que le gustaban los martinis y cuya relación altamente disfuncional con su hijo era el tema de muchas de las primeras tramas de la serie estrenada en 2009.



Walter ganó el Emmy a mejor actriz principal en un programa especial de drama o comedia en 1975 por “Amy Prentiss” en la que interpretaba a la protagonista, primera mujer jefe de detectives en el departamento de policía de San Francisco. El programa derivado de “Ironside”, incluía a Helen Hunt como su hija adolescente.



El debut de Walter en un largometraje fue la película de 1964 “Lilith” con Warren Beatty, Jean Seberg y Gene Hackman, quien también estaba en su primera película.



También tuvo un papel en la épica de carreras de auto de John Frankenheimer “Grand Prix” de 1966, como la esposa glamurosa pero insatisfecha de un piloto de Fórmula Uno que se enamora de otro piloto.



Ese mismo año actuó en “The Group” (“El grupo”) de Sidney Lumet, en un ensamble encabezado por mujeres sobre los graduados de una prestigiosa universidad, en la que interpretaba a la malvada Libby. Walter volvió a actuar con Lumet en 1968 en “Bye Bye Braverman”.

Walter nació en Brooklyn y creció en Queens, hija de una madre emigrada de la unión soviética que trabajaba como maestra y un padre que tocaba el bajo en la Orquesta Sinfónica de NBC.



Se graduó de la secundaria especializada en artes escénicas de Nueva York y para cuando era veinteañera era una actriz establecida que trabajó sin parar el resto de su vida. Debutó en Broadway en 1963 con “Photo Finish” y actuó en la serie de televisión “Love of Life” de 1962 a 1965.



Tuvo numerosas participaciones en programas populares de la década de 1960 incluyendo “Naked City”, “Route 66”, “The Alfred Hitchcock Hour”, “The Fugitive” y “Flipper”.



Walter estuvo casada con Ross Bowman de 1966 a 1978, con quien tuvo a su hija Brooke. Tiempo después se casó con el actor Ron Leibman, con quien estuvo unida de 1983 hasta la muerte de él en 2019.



Walter y Leibman, quien ganó un Tony por interpretar a Roy Cohn en “Angels in America” de 1993, solían ser compañeros de reparto, incluyendo una puesta en escena de “Rumors” de Neil Simon en Broadway en 1988 y en “Archer”, donde Leibman hacía la voz de su esposo.