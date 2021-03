"Perdí mi virginidad en una violación": Demi Lovato revela que fue abusada dos veces

HOLLYWOOD, ESTADOS UNIDOS.- La actriz y cantante estadounidense, Demi Lovato, ha pasado por procesos difíciles en su vida, pues ha tenido que luchar contra adicciones y problemas alimenticios, pero recientemente contó que esas situaciones estuvieron influenciadas por abusos sexuales.

A través del documental "Demi Lovato: Dancing with the Devil" ("Demi Lovato: Bailando con el diablo") la joven de 28 años reveló que ha sufrido dos abusos sexuales en su vida, uno de ellos cuando era menor de edad y el otro, aunque no precisó fecha- cuando estaba casi inconsciente.



"Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación", dice Lovato.

"Estábamos enrollados, pero yo dije 'Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma'", siguió diciendo. "Pero eso no importó, lo hizo igualmente".



Aunque Demi no dijo el nombre de su atacante, sí dejó claro que el traumático evento ocurrió cuando aún era actriz de Disney y que tuvo que seguir viendo a su agresor "todo el tiempo".



Y aunque ella habría intentado evidenciarlo y reportarlo ante personas mayores, él "nunca se metió en problemas por ello, nunca fue retirado de la película en la que estaba participando".

Violada y casi al borde de perder la vida

La siguiente vez en la que Demi fue atacada sexualmente fue cuando estaba atravesando el peor proceso de adicción que adquirió desde que tenía 16 años.



El abuso tuvo lugar en 2018, cuando ella se encontró con la persona que le vendía las drogas que consumía. Ese día ella sufrió una fuerte sobredosis y mientras estaba casi inconsciente él habría abusado de ella.

"Cuando me encontraron, estaba desnuda, azul. Me dejaron literalmente muerta después de que él se aprovechó de mí”, reveló la artista durante el documental.



También narró que cuando fue llevada al hospital y estabilizada tras sufrir derrames cerebrales y un ataque al corazón que casi le quitan la vida, el médico le preguntó si había tenido relaciones sexuales consensuadas esa noche. Ella respondió que "sí", pero después entendió lo que pasó.



“Hubo un destello que tuve de él encima de mí. Vi ese destello y dije 'sí'. No fue hasta un mes después de la sobredosis que me di cuenta, ‘No estabas en ningún estado de ánimo para tomar una decisión consensuada’”, recordó.



El documental donde ella aborda este y otros temas de su vida personal y su carrera se estrenará el próximo 23 de marzo a través de Youtube.

