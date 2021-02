El calvario que enfrentó el actor Antonio Mauri Villariño

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de permanecer durante siete meses hospitalizado en el University of Florida Health Shands de Estados Unidos tras contagiarse de coronavirus, el 12 de febrero el actor Antonio Mauri Villariño fue dado de alta.



El actor mexicano cayó en coma y la gravedad de su situación lo hizo requerir un doble trasplante de pulmón. Tras abandonar el hospital contó cómo fue su calvario.



“Yo pensé que me iba al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa, ¿cuál fue mi sorpresa? Que no fue así, que ahí empezó esta historia que acaba de terminar. El virus atacó directamente mis pulmones, los dañó muchísimo y entonces ya no podía respirar", relató Mauri.



VEA: Muere Johnny Pacheco, el ídolo de la salsa



Además agregó que "la única esperanza que me dan era buscar un trasplante de pulmones, lo primero que pensé fue en mis hijos, en Carla (su esposa), mi familia y le dije al doctor que no importa lo que tuviera que hacer, de ahí no me acuerdo de nada hasta que desperté del coma”.

Se acercó a Dios

Esta difícil experiencia le permitió un mayor acercamiento a Dios.



"Dios estuvo conmigo siempre, le dije ‘Dios mío dame la mano, no me sueltes, acompáñame’ y me acompañó, yo sentía su presencia, me daba paz, me daba mucha paz", dijo ante los medios mexicanos.



Asimismo, Toño Mauri se sintió muy agradecido con el personal médico, quienes además, le escribieron en una tarjeta mensajes de ánimo.



ADEMÁS: Muere la actriz Lucía Guilmáin a los 83 años

"Cuando me despidieron del hospital, ese momento no lo voy a olvidar nunca, esta tarjeta es la firma de todos, todos me cuidaron, yo lo veía como ángeles. Cuando abracé a mis hijos, primero pensé ‘lo logré, lo logramos juntos, abrazarlos es lo que yo anhelaba, era mi esperanza. Estoy muy feliz de despertar cada día, de ver la luz, de ver lo que más quiero, de estar vivo, físicamente no puedo caminar, tengo la traqueotomía, pero son cosas que van a llegar a su tiempo, por eso le pido a la gente que se cuide, si tienen que usar lo que tengan que usar, úsenlo. Este virus es algo terrible, estoy muy feliz de estar vivo”, finalizó el intérprete.



LE PUEDE INTERESAR: Escritor hondureño M.P. Leandre presenta su primer libro