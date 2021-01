Maite Perroni revela por qué Dulce María no estuvo en concierto de RBD

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- No fue su embarazo, ni la fecha elegida para el convierto "Ser o Parecer" de RBD el motivo por el que Dulce María no estuvo presente, aseguró Maite Perroni durante una entrevista.



Las declaraciones de la actriz y cantante han causado polémica, pues la protagonista de "Falsa Identidad" publicó un video en Instagram donde aseguraba que su avanzado estado de embarazo y la pandemia del covid-19 no le permitían estar presente para sus seguidores en el famoso reencuentro.



“Siendo muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100% porque como todos saben, estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia. [...] Conforme más se acerca el parto, las mujeres que han estado embarazadas lo sabrán, hay más nervios, hay más preocupaciones, siempre es un riesgo”, explicó Dulce María.



Sin embargo, estas declaraciones han comenzado a generar dudas desde que la protagonista de Oscuro Deseo, Maite Perroni, asegurara que simplemente ella no quiso participar.

Según Perroni, tanto Poncho Herrera como Dulce María no se sumaron al proyecto por problemas de fechas, sino que simplemente no querían subirse al escenario.



“Sí lo era [la mejor fecha], porque nunca pensamos en hacer una gira, ni un negocio, solamente teníamos la intención de hacer una presentación. Queríamos compartir esto en un momento de situaciones vulnerables. No podíamos hacer giras, todos estamos en nuestros respectivos proyectos”, dijo en una entrevista para la revista Rolling Stones de México.



“Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende, hay amor y respeto”, afirmó.



Agregó: “Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente, y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente.