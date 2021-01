Francisca Lachapel anuncia su embarazo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La presentadora de Despierta América, Francisca Lachapel, compartió con sus compañeros y con el mundo entero que se encontraba en la dulce espera de su primer bebé junto a su esposo Francesco Zampogna.



Fue a través de un video que la guapa dominicana aseguró que saber que se convertirá en mamá "es un sueño hecho realidad".



"Te amamos con todo nuestro corazón, toda la familia está feliz esperándote y no podemos esperar a conocerte y ver tu carita", dijo entre lágrimas.



"Queremos agradecer a la gente por todas sus oraciones, sus buenos deseos, por acompañarme siempre. Sé que le van a darle tanto amor a mi bebé como me lo han dado a mí. ¡Bienvenidos también a esta aventura!", se escucha decir en el video.

Vea aquí: Francisca Lachapel, la reina de belleza que conquista el corazón de los latinos en Miami





Durante el programa, Lachapel no pudo contener las lágrimas, pero reveló que decidió esperar el tiempo prudente para dar a conocer la noticia.



"La felicidad no se puede poner en palabras cuando uno recibe una noticia como esa. Muchos se lo imaginaban, muchos lo hablaban, otros me hicieron hasta bullying, me escribieron cosas feas, señalándome, reclamándome que por qué no daba una noticia como esta y quiero que sepan que cuando una mujer recibe la noticia de que va a ser mamá lo primero que quiere hacer es gritárselo a todo el mundo [...]. Pero yo siento que lo único que hice fue proteger a mi bebé".



Agregó: "Yo quería que todo estuviera bien, tuve que esperar a que el doctor me dijera: 'Ve, adelante, todo está bien' porque los primeros meses de un embarazo son muy delicados, entonces tuve que esperar a que me dieran luz verde y que me dijeran: 'Esta cosita está creciendo linda, sana'. Entonces hoy con el corazón en la mano, con una felicidad inmensa, les comparto que mi sueño más grande se hace realidad y voy a ser mamá".



Lachapel asegura que aún desconoce si será niño o niña el bebé que llegará a su hogar, pero dejó claro que eso no le quita el sueño porque lo que más desea es que venga sano y fuerte.