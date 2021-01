VIDEO: Edith González trabajó gratis en una novela de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Nuevas revelaciones en torno a la actriz Edith González surgen a más de un año de su muerte, en esta ocasión se conoció que trabajó de gratis toda una novela.

El presentador de televisión Gustavo Adolfo Infante reveló esta semana un audio donde la mexicana da a conocer que trabajó sin recibir nada en una famosa novela de Televisa.



En una entrevista, González señaló que pese a su consolidada carrera en ese entonces jamás obtuvo su pago. “Ahí quedó un contrato pendiente que no se pagó, tuve una telenovela que nunca se me pagó”, señaló la protagonista de “Doña Bárbara” al presentador.

“Completita, toda una novela completita. En mi primera cita con el señor (Emilio) Azcárraga le dije ‘señor, no me pagaron la novela’. Y me dice ’¿la tienes firmada’. ‘No señor, era un contrato verbal’, dijo la actriz al revelar el impago.



“Todo un trabajo gratuito, todo un año de mi vida”, sentenció la actriz bastante indignada. Cabe señalar que la telenovela por la que no se le pagó fue “Corazón Salvaje” (1993), en donde actuó al lado del fallecido actor Eduardo Palomo.

La actriz revela el incumplimiento del contrato en el minuto 40 de la entrevista:





Pese al mal momento que pasó la actriz, su carrera jamás se vio opacada y protagonizó importantes producciones como “Doña Bárbara”, “Salomé” y “Nunca te olvidaré”, novelas que catapultaron su fama en todo América Latina.

