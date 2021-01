"Dime cuándo tú": la nueva película que marca el regreso Verónica Castro  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-"Dime cuándo tú" es la nueva película mexicana que regresará a Verónica Castro a la pantalla grande.



El retorno de la actriz ocurre porque su hijo, Michelle Castro -director de fotografía de la cinta- tenía una deuda que saldar.

“Yo le pedí (a Gatica) que cuando tuviera su primer largometraje en México me llevara con un papel aunque fuera pequeñito y Gatica me dijo: ‘vas de la abuela’, y yo encantada, feliz”, dijo Verónica Castro en la conferencia de presentación del filme en donde encarna a la abuela de Will, el protagonista.

Sinopsis

Este filme demuestra que la amistad entre hombres y mujeres sí es posible y habla de la importancia de apreciar la posición que las personas toman en la vida de los demás.

Se trata de una comedia “fresca”, según explica su protagonista, Jesús Zavala, quien interpreta a Will, un joven que perdió a sus padres de pequeño y que ha tenido poco contacto con gente de su edad al vivir con sus abuelos y rodeado de gente mayor. ¡Tienes que verla!







