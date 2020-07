Mhoni Vidente asegura que tuvo covid-19 y que le duró "tres o cuatro horas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La adivina, Mhoni Vidente, consideró recientemente que pudo haber tenido coronavirus hace algunos meses, luego de afirmar que presentó síntomas similares al brote.



Mhoni dijo a través de su canal de YouTube que experimentó fuertes dolores de cabeza y de cuerpo, tan fuertes que incluso no se podía poner de pie, pero al mismo tiempo afirmó estar mucho mejor y activa.



"Cuídense mucho de la pandemia, traigan su tapabocas, como quiera yo creo que ya mucha gente (se recuperó), yo ya les había comentado que yo siento que a mí me dio el virus el 14 de marzo, hace mucho y que me dio muy poco, que me dio un dolor de cabeza muy fuerte y de piernas y que no me podía parar”, comentó la vidente cubana.

Según su relato, habría sido un tratamiento de paracetamol y agua de limón los que le ayudaron a recuperarse y hasta bromeó con que gracias a ello, "me duró como tres horas o cuatro el virus ese y se me salió para afuera".



Y aunque ya transcurrieron cerca de tres meses desde el tiempo que ella estima que padeció la difícil enfermedad, asegura que no baja la guardia e intenta mantenerse sana y activa para evitar posibles secuelas en su salud.

La astróloga también aprovechó la oportunidad para aconsejar a sus seguidores para que guarden las medidas de bioseguridad y que intenten comer saludable para aumentar sus defensas, aunque lamentó que en Latinoamérica, la economía de muchas familias no permite poder elegir cómo alimentarse.

(Vea el minuto 4:05)