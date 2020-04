Tania Ruiz desmiente separación de Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Tania Ruiz reveló a través de su cuenta de Instagram que ella y su novio, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, aún continúan en una relación amorosa.

Tras varios rumores sobre una posible ruptura entre la pareja, Ruiz, al parecer sin querer, desmintió las versiones.

Todo ocurrió cuando la modelo española, que actualmente pasa la cuarentena en México, publicó una imagen junto a su hija con un texto de reflexión.

“(En) ¡Lo que hoy en día vale la pena invertir nuestro tiempo es en nosotros, en los nuestros️! En ver adentro y no afuera. No te escondas del cambio, créalo de la mejor manera”, escribió Tania Ruiz en su red social.

“¡Tu destino hoy eres tú! ... Lo que a lo mejor hoy no entendemos, mañana tendrá sentido. ¡¡Disfruta hoy!! No te quedes con nada que no sea tuyo️. Dile a cada persona que está a tu alrededor todo lo que te hace sentir”, continuó diciendo la mujer de 32 años.



“Vive, respira y acuérdate el regalo que es vivir. ¡¡Bendiciones, Gente Bonita!!”, concluyó.

Tras la publicación, uno de sus seguidores le preguntó porqué nunca subía fotografías junto a Peña Nieto, a lo que la influencer de moda respondió.

"Sí tenemos fotos muy bonitas de los dos. Sólo que nunca subo mi vida privada con mi novio. Muy pocas veces he puesto historias. No sabes cómo me escriben para que suba foto con él. Algún día de estos a lo mejor jajaja. Pero ¡¡Muchas gracias por tu mensaje tan bonito!!”, dijo Ruiz, asegurando que aún se encuentra en una relación sentimental con el exmandatario de México.

Rumores

Los rumores sobre un posible distanciamento entre la pareja iniciaron luego que un hermano de Tania declarara para el programa Suelta La Sopa, que la modelo pasa la cuarentena en su casa, con su hija y alejada de Peña Nieto.