Tania Ruiz confirma noviazgo con Enrique Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los rumores sobre el romance entre Tania Ruiz y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fueron confirmados después de que la modelo realizara un publicación en su cuenta de Instagram.



"A mí la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi, fue la que despertaste en mí", escribió la joven de 31 años.



El mensaje fue acompañado con una imagen donde Peña Nieto está de pie al lado de la modelo y la observa mientras dialogan.



Hasta el momento, el exmandatario no se ha pronunciado sobre su nueva relación. El divorcio de Peña Nieto y Angélica Rivera se oficializó el pasado 2 de mayo.

Peña Nieto agradeció a Angélica por haber sido su compañera de hogar durante nueve años. Ambos se casaron en 2010 y no tuvieron ningún hijo juntos.

Esta fue la publicación de Tania.

DE INTERÉS: Tania Ruiz, la modelo que conquistó a Enrique Peña Nieto